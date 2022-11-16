Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:36, 16 ноября 2022Бывший СССР

Токаева огорчили попытки представить январские беспорядки народным восстанием

Токаева огорчили попытки представить январские беспорядки в Казахстане восстанием народа
Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Пресс-служба Президента Республики Казахстан / РИА Новости

Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева огорчили попытки представить январские беспорядки в республике народным восстанием. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы показали, что готовы пойти на любой риск ради защиты нашей государственности. Весь народ Казахстана в эти трудные дни переживал за алматинцев. К сожалению, сейчас мы видим попытки оправдать преступные деяния и представить их как народное восстание», — сказал президент во время встречи с общественностью Алма-Аты.

По его словам, в момент, который он назвал критическим для судьбы Казахстана, граждане страны проявили беспримерное единство, а также решительность. Токаев уточнил, что надо отличать мирные митинги от кровавых преступлений, совершенных бандитами. Как утверждает казахстанский президент, власти смогли достаточно оперативно восстановить порядок благодаря решительным действиям.

В январе 2022 года Казахстан был охвачен протестными акциями из-за резкого повышения цен на газомоторное топливо, которые вскоре переросли в массовые беспорядки. В результате столкновений протестующих с силовиками погибли более 200 человек, тысячи были ранены.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
МИД Китая призвал сохранять самообладание после инцидента с ракетами в Польше
В Москве женщину изнасиловали в подъезде жилого дома
В Венгрии объяснили остановку прокачки нефти по «Дружбе»
«Манчестер Юнайтед» задумался о покупке Мбаппе взамен Роналду
Россиянин избил подругу и убил котенка у нее на глазах
В приграничном российском регионе ВСУ обстреляли тракторную стоянку из РСЗО
В России стало рекордно мало работающих пенсионеров
Выходец из Грузии погиб в боях в Херсонской области
Мэрилин Мэнсон пожаловался на разрушение своей карьеры из-за обвинений в насилии
Британка рассказала о пережитом аде из-за украинской беженки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.