Токаева огорчили попытки представить январские беспорядки народным восстанием

Токаева огорчили попытки представить январские беспорядки в Казахстане восстанием народа

Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева огорчили попытки представить январские беспорядки в республике народным восстанием. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы показали, что готовы пойти на любой риск ради защиты нашей государственности. Весь народ Казахстана в эти трудные дни переживал за алматинцев. К сожалению, сейчас мы видим попытки оправдать преступные деяния и представить их как народное восстание», — сказал президент во время встречи с общественностью Алма-Аты.

По его словам, в момент, который он назвал критическим для судьбы Казахстана, граждане страны проявили беспримерное единство, а также решительность. Токаев уточнил, что надо отличать мирные митинги от кровавых преступлений, совершенных бандитами. Как утверждает казахстанский президент, власти смогли достаточно оперативно восстановить порядок благодаря решительным действиям.

В январе 2022 года Казахстан был охвачен протестными акциями из-за резкого повышения цен на газомоторное топливо, которые вскоре переросли в массовые беспорядки. В результате столкновений протестующих с силовиками погибли более 200 человек, тысячи были ранены.