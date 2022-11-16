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09:39, 16 ноября 2022Силовые структуры

Российского шоумена приговорили к семи годам колонии за педофилию

В Благовещенске известного городского шоумена отправили на семь лет в колонию за педофилию

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Суд Благовещенска вынес приговор известному в городе ведущему праздников за сексуальное насилие над 13-летней девочкой. Об этом в среду, 16 ноября, сообщает РЕН ТВ.

Мужчину приговорили к семи годам колонии строгого режима и одному году ограничения свободы. Фигуранта задержали в апреле по подозрению в совершении развратных действий без применения насилия. Однако позже следствие выдвинуло новые обвинения — на этот раз по части 4 статьи 132 «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» УК РФ.

Ранее сообщалось, что под Новосибирском россиянина арестовали за изнасилование двухлетнего сына сожительницы.

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Илона Палей
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