Российского шоумена приговорили к семи годам колонии за педофилию

В Благовещенске известного городского шоумена отправили на семь лет в колонию за педофилию

Суд Благовещенска вынес приговор известному в городе ведущему праздников за сексуальное насилие над 13-летней девочкой. Об этом в среду, 16 ноября, сообщает РЕН ТВ.

Мужчину приговорили к семи годам колонии строгого режима и одному году ограничения свободы. Фигуранта задержали в апреле по подозрению в совершении развратных действий без применения насилия. Однако позже следствие выдвинуло новые обвинения — на этот раз по части 4 статьи 132 «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» УК РФ.

Ранее сообщалось, что под Новосибирском россиянина арестовали за изнасилование двухлетнего сына сожительницы.