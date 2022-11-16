Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:14, 16 ноября 2022Россия

В Мелитополе подорвали чиновника администрации Запорожья

Baza: неизвестные заложили СВУ в подъезде чиновника Запорожской области Трухина

Фото: Telegram-канал «Baza»

В Мелитополе подорвали руководителя коммунальной собственности администрации Запорожской области Дмитрия Трухина. Об этом пишет Baza.

По информации издания, взрыв произошел утром в среду, 15 ноября, когда чиновник выходил из дома. Неизвестные предположительно заложили самодельное взрывное устройство (СВУ) с металлическими болтами возле его подъезда.

В результате 41-летний Трухин получил минно-взрывную травму и сотрясение мозга, у него изрезано лицо и кисти, а также имеются многочисленные осколочные ранения ног. Мужчину экстренно доставили в больницу и прооперировали.

6 сентября стало известно, что в Бердянске подорвали автомобиль коменданта города Артема Бардина. Пострадавшего госпитализировали.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
МИД Китая призвал сохранять самообладание после инцидента с ракетами в Польше
В Москве женщину изнасиловали в подъезде жилого дома
В Венгрии объяснили остановку прокачки нефти по «Дружбе»
«Манчестер Юнайтед» задумался о покупке Мбаппе взамен Роналду
Россиянин избил подругу и убил котенка у нее на глазах
В приграничном российском регионе ВСУ обстреляли тракторную стоянку из РСЗО
В России стало рекордно мало работающих пенсионеров
Выходец из Грузии погиб в боях в Херсонской области
Мэрилин Мэнсон пожаловался на разрушение своей карьеры из-за обвинений в насилии
Британка рассказала о пережитом аде из-за украинской беженки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.