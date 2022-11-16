В Мелитополе подорвали чиновника администрации Запорожья

Baza: неизвестные заложили СВУ в подъезде чиновника Запорожской области Трухина

В Мелитополе подорвали руководителя коммунальной собственности администрации Запорожской области Дмитрия Трухина. Об этом пишет Baza.

По информации издания, взрыв произошел утром в среду, 15 ноября, когда чиновник выходил из дома. Неизвестные предположительно заложили самодельное взрывное устройство (СВУ) с металлическими болтами возле его подъезда.

В результате 41-летний Трухин получил минно-взрывную травму и сотрясение мозга, у него изрезано лицо и кисти, а также имеются многочисленные осколочные ранения ног. Мужчину экстренно доставили в больницу и прооперировали.

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