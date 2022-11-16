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17:19, 16 ноября 2022Мир

Си Цзиньпин отчитал Трюдо за утечку их разговора

Си Цзиньпин раскритиковал Трюдо за то, что содержание их разговора просочилось в СМИ

Фото: Kazuhiro Nogi / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин раскритиковал премьер-министра Канады Джастина Трюдо за то, что содержание их разговора, который должен был остаться конфиденциальным, просочилось в СМИ. Об этом пишет Bloomberg.

Канадский премьер встретился с Си Цзиньпином во время саммита «Большой двадцатки» (G20) 15 ноября. В ходе встречи Трюдо выразил обеспокоенность в связи с возможным вмешательством Китая в выборы в Канаде.

«Все, что мы обсуждали, просочилось в газеты. Это неуместно и это не то, как велся наш разговор», — отчитал Трюдо лидер КНР. Он отметил, что диалог представителей двух стран должен быть искренним. В свою очередь, Трюдо заявил, что в Канаде верят в открытый и честный диалог. «Мы продолжим конструктивно работать вместе, но будут и вещи, в которых мы не будем согласны», — сказал премьер-министр.

Си Цзиньпин призвал сначала создать необходимые для этого условия, пожал руку Трюдо и покинул зал.

Саммит стран «Большой двадцатки» прошел на индонезийском острове Бали 15 и 16 ноября.

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Варвара Кошечкина
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