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18:53, 16 ноября 2022Забота о себе

Смертельно больной телеведущий назвал причину скрывать свой диагноз от детей

People: ведущий не сказал сыну о смертельном раке, чтобы не навредить детскому простодушию

Фото: Ian Gavan / Getty Images

Телеведущий Джонни Ирвин не сказал своему старшему сыну, что смертельно болен, опасаясь, что это навредит детскому простодушию. Причину, заставившую его скрывать диагноз от детей, назвало издание People.

48-летний ведущий передачи «Би-Би-Си» «Побег в деревню» (Escape to the Country) рассказал, что у него диагностировали рак легких с метастазами в головной мозг. Впервые онкологическое заболевание обнаружили в августе 2020 года после жалоб на трудности со зрением во время езды за рулем.

О диагнозе, уточнил Ирвин, знали его 40-летняя супруга Джессика и несколько близких друзей семьи, а вот детям — трехлетнему Рексу и двухлетним мальчикам-близнецам Рафе и Кормаку — решили не говорить о смертельной болезни отца. «Ему [Рексу] не надо этого знать. Мы смеемся над моими волосами, он называет мою голову колючей — но думает, что его папа в норме. И с чего бы я стал разрушать это простодушие?» — размышляет телеведущий.

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При этом, признался Ирвин, на работе он долго скрывал диагноз и чувствовал себя так, будто хранит стыдную тайну. «Сейчас я хочу жить с раком, а не умирать от него. Хочу строить планы. Хочу создавать воспоминания, ловить моменты жизни с семьей, ведь сыновья вырастут, не зная своего отца, и это разбивает мне сердце», — заключил он.

Ранее нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду признался, что говорит со своими детьми об их умершем новорожденном брате каждый день. «Врать детям я не буду, я говорю правду, а это трудно», — сказал футболист.

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Александра Лисица
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