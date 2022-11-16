Смертельно больной телеведущий назвал причину скрывать свой диагноз от детей

People: ведущий не сказал сыну о смертельном раке, чтобы не навредить детскому простодушию

Телеведущий Джонни Ирвин не сказал своему старшему сыну, что смертельно болен, опасаясь, что это навредит детскому простодушию. Причину, заставившую его скрывать диагноз от детей, назвало издание People.

48-летний ведущий передачи «Би-Би-Си» «Побег в деревню» (Escape to the Country) рассказал, что у него диагностировали рак легких с метастазами в головной мозг. Впервые онкологическое заболевание обнаружили в августе 2020 года после жалоб на трудности со зрением во время езды за рулем.

О диагнозе, уточнил Ирвин, знали его 40-летняя супруга Джессика и несколько близких друзей семьи, а вот детям — трехлетнему Рексу и двухлетним мальчикам-близнецам Рафе и Кормаку — решили не говорить о смертельной болезни отца. «Ему [Рексу] не надо этого знать. Мы смеемся над моими волосами, он называет мою голову колючей — но думает, что его папа в норме. И с чего бы я стал разрушать это простодушие?» — размышляет телеведущий.

При этом, признался Ирвин, на работе он долго скрывал диагноз и чувствовал себя так, будто хранит стыдную тайну. «Сейчас я хочу жить с раком, а не умирать от него. Хочу строить планы. Хочу создавать воспоминания, ловить моменты жизни с семьей, ведь сыновья вырастут, не зная своего отца, и это разбивает мне сердце», — заключил он.

Ранее нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду признался, что говорит со своими детьми об их умершем новорожденном брате каждый день. «Врать детям я не буду, я говорю правду, а это трудно», — сказал футболист.