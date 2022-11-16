Белорусские пограничники сбили нарушивший границу украинский дрон

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о сбитом дроне, нарушившем границу со стороны Украины

Белорусские пограничники сбили дрон, нарушивший границу республики со стороны Украины. Об этом сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета страны.

По данным ведомства, беспилотник был обнаружен в 100 метрах от белорусско-украинской границы со стороны Белоруссии 16 ноября.

«Дрон сбил пограничный наряд из автомата Калашникова. Квадрокоптер был оборудован видеокамерой и применялся для ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Беларуси», — говорится в сообщении.

Ранее делегация Минска на форуме ОБСЕ пожаловалась на провокации со стороны Киева с применением беспилотников. Беспилотники залетали на территорию Белоруссии на глубину до трех километров.