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12:48, 16 ноября 2022Силовые структуры

Осужденному за сексуальное насилие над детьми режиссеру «Ералаша» сократили срок

Мосгорсуд сократил срок за педофилию режиссеру «Ералаша» Белостоцкому с 14 лет до 6,5 года

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Московский городской суд изменил приговор и сократил срок режиссеру киножурнала «Ералаш» Илье Белостоцкому, ранее осужденному за сексуальное насилие над детьми. Об этом в среду, 16 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Белостоцкому переквалифицировали обвинение на часть 2 статьи 135 («Развратные действия») УК РФ и снизили наказание с 14 лет до 6,5 года в колонии общего режима. В июле его приговорили к колонии строгого режим по части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Ранее стало известно, что заявление на кинематографиста написал один из бывших актеров программы. Он обвинил его в педофилии, на момент преступления мальчику было 13 лет. Показания жертвы были подтверждены уликами.

В период с 5 по 6 ноября 2018 года Белостоцкий в своей квартире домогался малолетнего мальчика, который не смог оказать ему сопротивление, уточнили «Ленте.ру» в пресс-службе прокуратуры Москвы.

В октябре 2020 года режиссер был задержан по подозрению в сексуальном насилии в отношении детей и помещен в СИЗО. Все это время близкие скрывали пропажу кинематографиста, рассказывая всем, что тот тяжело болен и не может выйти на связь. Также один из свидетелей рассказал о коллекции детского порно дома у Белостоцкого, которое было найдено в ходе обыска.

Сообщалось, что заниматься этим мужчина начал в середине 2000-х годов. Он регистрировался на различных форумах под ником EMOSFEN и публиковал эротические рассказы о детях. Также кинематографист ездил в детские лагеря, чтобы знакомиться с несовершеннолетними.

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Екатерина Власова
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