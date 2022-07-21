Режиссера «Ералаша» осудили на 14 лет за сексуальное насилие над детьми

В Москве суд дал 14 лет колонии режиссеру «Ералаша» Белостоцкому за педофилию

Солнцевский районный суд Москвы приговорил к 14 годам лишения свободы одного из режиссеров киножурнала «Ералаш» Илью Белостоцкого за сексуальное насилие в отношении детей. Об этом в четверг, 21 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Мужчина признан виновным по части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1,5 года.

Ранее стало известно, что заявление на кинематографиста написал один из бывших актеров программы. Он обвинил его в педофилии, на момент преступления мальчику было 13 лет. Показания жертвы были подтверждены уликами.

В период с 5 по 6 ноября 2018 года Белостоцкий в своей квартире домогался малолетнего мальчика, который не смог оказать ему сопротивление, уточняет «Ленте.ру» пресс-служба прокуратуры Москвы.

В октябре 2020 года режиссер был задержан по подозрению в педофилии и помещен в СИЗО. Все это время близкие скрывали пропажу кинематографиста, рассказывая всем, что тот тяжело болен и не может выйти на связь. Также один из свидетелей рассказал о коллекции детского порно дома у Белостоцкого, которое и было найдено в ходе обыска.

Сообщалось, что заниматься этим мужчина начал в середине 2000-х годов. Он регистрировался на различных форумах под ником EMOSFEN и публиковал эротические рассказы о детях. Также кинематографист ездил в детские лагеря, чтобы знакомиться с несовершеннолетними.

