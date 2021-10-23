Раскрыты подробности обвинений режиссера «Ералаша» в педофилии

Заявление на обвиненного в педофилии режиссера Илью Белостоцкого, выступавшего одним из режиссеров «Ералаша», написал один из бывших актеров киножурнала. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Предполагаемая жертва обвинила кинематографиста в совершении действий сексуального характера, на момент преступления ей было 13 лет. Отмечается, что показания автора заявления были подтверждены уликами.

Белостоцкий был арестован 14 октября прошлого года в Москве по подозрению в преступлении, предусмотренным частью 3 статьи 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста»). Кинематографист находится в СИЗО. Ранее сообщалось, что дома у Белостоцкого обнаружили порно с несовершеннолетними.