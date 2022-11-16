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12:04, 16 ноября 2022Интернет и СМИ

В Британии оценили риск эскалации после инцидента с ракетами в Польше

The Guardian: инцидент с ракетами в Польше едва ли приведет к эскалации между НАТО и РФ

Фото: Stowarzyszenie Moje Nowosiolki / Reuters

Инцидент с падением ракет в Польше едва ли приведет к реальной эскалации конфликта между РФ и НАТО, даже если окажется, что данное вооружение было российским. Так ситуацию оценил колумнист Джулиан Борджер в статье для британского издания The Guardian.

По словам журналиста, инцидент в целом уже удалось локализовать, и риск того, что он приведет к прямой конфронтации между Россией и НАТО, минимален. В частности, это обусловлено тем, что падение двух ракет не соответствует понятию «вооруженное нападение», которое фигурирует в пятой статье устава НАТО о коллективной обороне альянса.

Аналогичное мнение высказал и директор по стратегии, технологиям и контролю над вооружениями Международного института стратегических исследований Уильям Альберке, слова которого приводятся в статье. «"Преднамеренное вооруженное нападение" — это реальная вещь. Две осечки крылатых или баллистических ракет им не являются», — отметил эксперт.

Скорее всего, говорится в материале, инцидент с ракетами приведет к дальнейшему увеличению поставок оружия на Украину. В частности, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба уже заявил, что это повод предоставить Киеву истребители F-15 и F-16. Кроме того, произошедшее уже спровоцировало возобновление внутри НАТО дебатов о возможности создании бесполетной зоны как минимум над западной частью Украины — с подобными инициативами выступили власти прибалтийских государств. Тем не менее, считает Борджер, подобное увеличение роли НАТО в украинском конфликте вызовет серьезное сопротивление со стороны США и ряда других членов Североатлантического альянса.

Ранее 16 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на французского чиновника сообщило, что пятую статью устава НАТО о коллективной обороне альянса не запустили бы автоматически из-за падения ракет на территории Польши. Как отметил собеседник агентства, ни одна из сторон не хочет эскалации между НАТО и Россией.

Пятая статья устава НАТО предполагает, что если на одного из членов блока будет совершено нападение, оно будет рассматриваться как нападение на всех членов альянса.

О падении двух ракет на территории Польши стало известно вечером во вторник, 15 ноября. В Минобороны России назвали случившееся провокацией и подчеркнули, что обломки на месте падения снарядов не являются частями российских ракет. По данным ведомства, Россия не наносила никаких ударов вблизи украинско-польской государственной границы.

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Варвара Кошечкина
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