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09:12, 16 ноября 2022Мир

Оценена вероятность запуска пятой статьи устава НАТО из-за Польши

Bloomberg: пятую статью устава НАТО не запустят автоматически из-за падения ракет в Польше

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Пятую статью устава НАТО о коллективной обороне альянса не запустили бы автоматически из-за падения ракет на территории Польши. Так оценили вероятности запуска статьи в агентстве Bloomberg со ссылкой на французского чиновника, передает РИА Новости.

Собеседник агентства подчеркнул, что ни одна из сторон не хочет эскалации между НАТО и Россией. «Даже если бы было доказано, что Россия стоит за ударом, статья 5 НАТО не была бы автоматически запущена, никто не хочет эскалации с Москвой, которая может оказаться очень опасной», — высказался он.

По словам источника Bloomberg, обстоятельства и причины инцидента в Польше еще предстоит выяснить. Он отметил, что многие государства используют одинаковое оружие.

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ряд стран НАТО в обсуждении пришли к выводу о непричастности Москвы к инциденту с упавшими в Польше ракетами. «Я вынужден уважать позицию России, которая заявила, что это не ее ракета. Для нас это важно», — добавил он.

Пятая статья устава альянса предполагает, что если случится нападение на одного из членов НАТО, блок будет это рассматривать как нападение на всех членов НАТО.

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Виктория Кондратьева
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