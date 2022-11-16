В Эстонии сочли проблемы безработных украинских беженцев ерундой

Эстонские работодатели назвали проблемы украинских беженцев ерундой на фоне кризиса

Проблемы украинских беженцев с трудоустройством в Эстонии являются незначительными, поскольку вся страна борется с кризисом. С таким мнением выступил руководитель Центрального союза работодателей Арто Аас, передает Postimees.

По его словам, шесть тысяч безработных беженцев — это «псевдопроблема» на фоне повсеместного закрытия предприятий, а также сокращения сотрудников в Эстонии.

Аас обратил внимание на обеспокоенность эстонского бизнеса тем, что беженцев часто размещают в сельской местности, где нет работы. Глава союза работодателей призвал руководство страны размещать их в Таллине и в районе Харьюмаа, где наблюдается нехватка рабочей силы.

При этом украинцы не смягчат кризис, поскольку многие из них планируют вернуться на родину, предупредил Аас.

Ранее в Эстонии задумали усилить контроль за украинскими беженцами, которые приезжают в страну. Глава эстонского МВД Лаури Ляэнеметс предложил правительству внести поправку к закону об иностранцах, по которой украинским гражданам нужно будет сообщать государству о своем местонахождении и предоставлять контактную информацию.