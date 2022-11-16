В Израиле обвинили Иран в атаке на нефтяной танкер

В Израиле назвали Иран ответственным за атаку нефтяного танкера беспилотником

В Израиле сочли, что за атакой на нефтяной танкер Pacific Zircon у берегов Омана, произошедшей вечером 15 ноября, стоит Иран. Об этом Associated Press заявил неназванный израильский чиновник.

По его словам, в Израиле уверены, что атака была осуществлена иранским беспилотником Shahed-136. «В израильском разведывательном и оборонном сообществе существует консенсус по этому поводу», — добавил он. В Иране причастность к атаке опровергли.

Также стало известно, что танкер, перевозивший газойль, не получил серьезных повреждений. Корпус судна имеет незначительные повреждения, но утечки топлива в море не произошло, члены экипажа не пострадали. Судно подверглось атаке примерно в 240 километрах от побережья Омана после выхода из местного порта Сохар.

Ранее сообщалось, что атакованный танкер Pacific Zircon под либерийским флагом эксплуатируется сингапурской компанией Eastern Pacific Shipping, которая принадлежит миллиардеру из Израиля Идану Оферу.