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12:07, 16 ноября 2022Мир

Беспилотник атаковал возле Омана связанный с Израилем нефтяной танкер

Нефтяной танкер, связанный с миллиардером из Израиля, был атакован БПЛА у берегов Омана

Фото: Aaron Burden / Unsplash

У берегов Омана вечером 15 ноября был атакован нефтяной танкер Pacific Zircon под либерийским флагом, сообщает Associated Press.

По словам источника агентства, судно атаковал беспилотник с бомбой. О повреждениях танкера и возможном разливе нефти не сообщается. Британская военная организация, отслеживающая судоходство в регионе, пояснила, что им известно об инциденте, в настоящее время он расследуется.

Уточняется, что танкер эксплуатируется сингапурской компанией Eastern Pacific Shipping, которая принадлежит миллиардеру из Израиля Идану Оферу.

Ранее в ноябре сообщалось, что Центральное командование Вооруженных сил США направило самолеты в сторону Ирана после того, как появилась информация о возможном нападении Тегерана на Саудовскую Аравию. США направили боевые самолеты, базирующиеся в районе Персидского залива, после докладов разведки «о неизбежных атаках иранских баллистических ракет и беспилотников».

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Антон Похиляк
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