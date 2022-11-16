Глава российского города сообщил о троих погибших на Украине солдатах

Глава Стерлитамака Газизов сообщил о гибели трех солдат в ходе спецоперации на Украине

В башкирском Стерлитамаке проходит церемония прощания с тремя солдатами, погибшими в ходе проведения специальной операции на Украине. Об этом сообщил глава российского города Рустем Газизов на странице во «ВКонтакте».

Первым в списке погибших числится 32-летний Альберт Шавалиев. Он проходил срочную службу в армии, после чего его мобилизовали на фронт. Альберт интересовался киберспортивными играми, иногда сам участвовал в турнирах, пишет портал UFA1.ru.

Второй погибший — Евгений Коломиец. Знакомая россиянина сообщила, что его призвали в конце сентября, после чего он перестал выходить на связь.

Третий погибший — Александр Орлов.

Гражданская панихида по погибшим пройдет на площади ГДК в Стерлитамаке, уточнил Газизов.

«Время прощания: с 10:00 до 10:30 с Альбертом Шавалиевым; с 11:30 до 12:00 с Евгением Коломийцем; с 13:00 до 13:30 с Александром Орловым», — написал он.

Ранее сообщалось, что спецназовец и многодетный отец из Новосибирской области Геннадий Попов погиб в ходе СВО на Украине.