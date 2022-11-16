Минобороны назвало провокацией заявления о падении российских ракет в Польше

Минобороны сочло провокацией заявления о падении российских ракет в Пшеводуве

Заявления украинских источников и зарубежных официальных лиц о падении российских ракет в польском Пшеводуве выглядят намеренной провокацией. Об этом в среду, 16 ноября, заявили в Минобороны России.

В ведомстве разъяснили, что специалисты российского ОПК идентифицировали обломки на сделанных в Польше фотографиях как элементы ПВО С-300 Украины.

В Минобороны также подчеркнули, что удары по Украине были нанесены на удалении от польской границы.

О падении двух ракет на территории польского села Пшеводув стало известно 15 ноября. В Минобороны, комментируя инцидент, отметили, что обломки на месте падения снарядов не являются частями российских ракет.

По предварительным данным, ракеты упали на зерносушилку в Пшеводуве. Как сообщило польское радио ZET со ссылкой на источники, в результате погибли два человека. Руководство Польши не подтвердило гибель людей, но в дипломатическом ведомстве государства заявили, что упавшая на территории страны ракета была российского производства.