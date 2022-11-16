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11:49, 16 ноября 2022Мир

Генштаб Польши заявил о невозможности ПВО защитить всю территорию страны

Генштаб Польши: ни одна ПВО не может защитить территорию всей страны

Фото: Shutterstock

Генштаб Польши прокомментировал инцидент с ракетами, упавшими на территории страны, и заявил, что ракетные атаки обычно характеризуются «точечным ударом по выбранной цели», а не уничтожением нескольких на большой площади. Цитату приводит РИА Новости.

В ведомстве добавили, что ни одна ПВО не сможет защитить территорию всей страны от ударов. «Ни одна армия не имеет системы ПВО, которая защищает территорию всей страны... Задачей систем ПВО является среди прочего защита критически важной инфраструктуры», — отметили в Генштабе.

О том, что две ракеты упали на территории Польши, сообщалось вечером 15 ноября. В результате инцидента погибли два человека. Президент США Джо Байден утром 16 ноября созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО. Американские и европейские власти призвали Варшаву провести расследование инцидента.

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Виктория Кондратьева
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