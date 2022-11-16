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00:31, 16 ноября 2022Мир

В Польше раскрыли возможную версию спецслужб по инциденту с упавшими ракетами

Журналист Гершевски заявил о возможном падении ракет в Польше в результате работы ВСУ

Фото: Polski Serwis Pożarniczy

Упавшие снаряды в Польше могут оказаться остатками ракет, сбитых Вооруженными силами Украины (ВСУ). С таким заявленим выступил репортер польского радио ZET Мариуш Герешевски, один из первых написавший про падение ракет в Польше.

«Мои источники в службах говорят, что то, что попало в Пшеводув, скорее всего, это остатки ракеты, сбитой ВСУ», — отметил журналист.

Минобороны России ранее сообщало, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы российскими средствами поражения не наносилось. По мнению ведомства, цель польских СМИ, распространяющих недостоверные сведения о причастности России, — эскалация обстановки в регионе, а обломки, запечатленные на фото, не являются частями российских ракет.

Ранее польское радио ZET сообщило о том, что две ракеты, принадлежность которых не уточняется, упали на зерносушилку в польском селе Пшеводув Люблинского воеводства, возле украинской границы. В результате два человека погибли.

Марина Совина
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