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13:16, 16 ноября 2022Россия

Основатель ДНР заявил об исчезновении жены

В Херсонской области пропала замглавы администрации Губарева

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Бывший «народный губернатор» Донбасса Павел Губарев, стоявший у истоков основания Донецкой народной республики (ДНР) в 2014 году, заявил об исчезновении жены. Об этом он сообщил в Telegram.

По его словам, Екатерина Губарева, занимающая должность замглавы администрации Херсонской области, пропала днем во вторник, 15 ноября. Последний раз ее видели около здания правительства в Геническе.

Врио главы региона Владимир Сальдо пытался дозвониться до Губаревой и выяснить ее местонахождение, однако она не выходит на связь.

Ранее стало известно, что в Мелитополе подорвали руководителя коммунальной собственности администрации Запорожской области Дмитрия Трухина. Неизвестные заложили самодельное взрывное устройство с металлическими болтами возле его подъезда.

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Варвара Кошечкина
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