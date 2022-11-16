В Карелии состоится международный гала-концерт национальных коллективов

В Петрозаводске пройдет международный гала-концерт национальных коллективов

В Петрозаводске в концертном зале музыкального колледжа имени К.Э. Раутио 20 ноября состоится гала-концерт национальных коллективов «Родная Карелия — гостеприимная хозяйка». Об этом сообщает издание «Республика» со ссылкой на пресс-службу министерства культуры Карелии.

В концерте примут участие хор русской песни «Питарицы», карельский народный хор Oma pajo, украинский народный хор «Украïнська пiсня», ансамбль народной музыки Toive, театр казачьей песни «Карусель», ансамбль армянского танца «Наири», фольклорная группа музея-заповедника «Кижи», белорусский дуэт «Добреники», вокальное трио «17 лето».

На мероприятии также выступят сольные исполнители — представитель общества «Карельская Полония» Елена Садовская и студентка второго курса кафедры музыки финно-угорских народов Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова Мария Соловьева.

Ранее сообщалось, что в Карелии с 14 по 16 октября будет проходить фестиваль искусств и народного творчества «Финно-угорский транзит». Мероприятие также принимают другие регионы России — Марий Эл, Удмуртия и Пермский край. В нем примут участие любительские театры, творческие коллективы и студии. Они покажут постановки на основе мифов, эпосов, обрядов финно-угорских коллективов, а также фольклорно-музыкальные программы и перфомансы с элементами этнической хореографии.