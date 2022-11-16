Композитор Игорь Корнелюк заявил, что ситуация с отменой русской культуры скоро изменится

Заслуженный деятель искусств РФ и композитор Игорь Корнелюк заявил о невозможности отменить русскую культуру. Об этом сообщает ТАСС.

Музыкант убежден, что «маятник качнулся» в сторону отмены российских деятелей, но скоро ситуация изменится. «Это [культуру] все равно невозможно отменить, потому что она такая великая. Как можно отменить [Федора] Достоевского, [Льва] Толстого и [Петра] Чайковского? Вот сейчас у них грядет Рождество, и посмотрите, что они будут играть. Если не "Щелкунчика", то что? Как можно отменить великий русский балет?» — спросил Корнелюк.

В мае он пожаловался на проблемы со здоровьем. Музыкант признался, что страдает от сахарного диабета, ишемической болезни сердца, стенокардии, а также последствий недавно перенесенной коронавирусной инфекции. «Я долго не проживу, так что уже безалкогольная водка, да резиновая женщина и вот этот весь путь», — рассказал Корнелюк. Он добавил, что врачи порекомендовали ему соблюдать диету и отказаться от алкоголя.