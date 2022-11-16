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15:04, 16 ноября 2022Экономика

Путин потребовал запретить банкам «пить кровь» из пенсионеров

Президент России Путин потребовал запретить банкам делать из пенсионеров вечных должников

Фото: Emil Kalibradov / Unsplash

Практику российских банков, в рамках которой они выдают небольшие кредиты пенсионерам, а затем взыскивают с них долги, следует запретить. Такое требование на совещании с правительством высказал президент страны Владимир Путин, передает ТАСС.

«Банки, при всем уважении к нашим финансовым институтам, кровь пьют из людей прямо до гробовой доски. Это, конечно, нужно прекратить», — подчеркнул глава государства.

По его мнению, если пенсионер взял кредит, но не сумел его отдать, он должен попасть под процедуру досудебного банкротства. В процессе беседы Путин попросил главу Минэкономразвития Максима Решетникова уделить особое внимание людям старшего возраста.

Ранее сообщалось, что в октябре российские банки выдали 1,11 миллиона новых кредитных карт, что на 13 процентов меньше, чем в сентябре. По мнению экспертов, первое за долгое время падение выдачи (с апреля она только росла) связано с общей неопределенностью.

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Платон Щукин
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