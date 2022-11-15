В России упал спрос на кредитные карты

НБКИ: в октябре в России выдача кредитных карт сократилась на 13% по сравнению с сентябрем

В октябре российские кредитные организации выдали 1,11 миллиона новых кредитных карт, что на 13 процентов меньше, чем в сентябре. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В годовом выражении спрос сократился на 4,7 процента (1,16 миллиона штук), а в сравнении с февралем 2022 года — почти на 2 процента. Снижение объема выдачи кредитных карт было зафиксировано во всех регионах страны.

Самую серьезную негативную динамику среди 30 регионов-лидеров по количеству выданных кредитов данного вида продемонстрировали Санкт-Петербург (минус 18,9 процента), Москва (18,1 процента), Московская область (17,1 процента), а также Удмуртская Республика и Ленинградская область. Больше всего кредитных карт в прошлом месяце было выдано в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Республике Башкортостан.

Эксперты НБКИ отметили, что спрос начал падать после роста в период с апреля по сентябрь. В бюро объяснили тенденцию обеспокоенностью заемщиков, которые «на фоне общей неопределенности, как правило, не стремятся наращивать свои обязательства, и сокращают долговую нагрузку».

Несмотря на уменьшение числа выданных кредитных карт, спрос на кредиты в стране резко вырос. Впервые с 2017 года было заключено 1,29 миллиона договоров по POS-кредитам. Объем при этом достиг 37,5 миллиарда рублей — максимум с начала года. Эксперты связали скачок с сезонным спросом и предположили, что ссуды могли оформляться при покупке товаров, необходимых военнослужащим.