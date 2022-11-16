Секс-коуч назвала способы вернуть интерес к сексу при приеме антидепрессантов

Секс-коуч Кайто: повысить упавшее из-за антидепрессантов либидо помогут порно и массаж

Потеря интереса к сексу, замедление реакции возбуждения и невозможность достичь оргазма являются частыми побочными эффектами приема антидепрессантов, вернуть их, в частности, помогут эротический массаж и просмотр порно, уверена секс-коуч Эдвина Кайто. Эти и некоторые другие способы повысить упавшее на фоне лечения депрессии либидо она назвала изданию Metro.

Кайто объяснила, что антидепрессанты блокируют выработку дофамина — гормона, который посылает сигналы возбуждения от тела к мозгу. Из-за этого принимающие их люди отмечают, что вместе с появлением ощущения спокойствия пропадает возможность испытывать страсть и желание заниматься сексом. По словам специалистки, человеку, который начал лечить депрессию, важно осознать, что на какое-то время секса в его жизни действительно станет меньше, и сообщить об этом своему партнеру, так как коммуникация и честность помогут избежать недопонимания.

Кайто настоятельно рекомендовала сделать сексуальную прелюдию длиннее, чем раньше, наслаждаться каждым моментом и отбросить мысли, что половой контакт должен обязательно завершиться оргазмом. Также стоит проявить творческий подход к сексу: разговаривать с партнером о своих фантазиях, использовать хорошую смазку и секс-игрушки. «Подходите к интимной близости психологически: пробуйте возбудиться с помощью эротического массажа, ролевых игр, ужина при свечах или просмотра порно», — предложила коуч.

Помимо этого, принимающему антидепрессанты человеку нелишним будет поговорить с лечащим врачом, отметила секс-коуч. Возможно, специалист примет решение о подборе других препаратов или увеличит дозу, чтобы скорректировать терапию и вернуть интерес человека к сексу.

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