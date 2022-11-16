Певица Дуа Липа показала нижнее белье с монограммой своего имени и развеселила фанатов

Британская певица Дуа Липа снялась в откровенном образе и развеселила фанатов. Соотвествующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Знаменитость опубликовала несколько снимков, на которых она запечатлена в джинсовой юбке длины мини с объемной застежкой и кофте в рубчик, оформленный декольте. Ее образ дополнили высокие сапоги красного цвета. На одном из размещенных фото поп-исполнительница показала крупным планом нижнее белье, на котором была нанесена монограмма ее имени.

Подписчики подняли певицу на смех в комментариях под постом. «Никто не заметил, что на трусах ее имя, лол», «Ну, вообще это хорошая идея. Вдруг свои трусы с чужими перепутаешь», «Мне казалось, что только дети в саду носят вещи со своим именами», «Лучше, чем татуировка», — высказывались они.

Ранее в ноябре Дуа Липа поделилась новыми снимками в откровенном наряде. Знаменитость снялась в прозрачном платье-сетке розового цвета, которое оголяло часть ее груди. При этом видно, что на лиф пришиты аппликации в виде героя мультфильма «Спанч Боб» Патрика Стара.