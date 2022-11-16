Литва захотела установить ПВО на восточном фланге НАТО

Президент Литвы Насуеда: Вильнюс выступает за установку ПВО на польско-украинской границе

Литва выступает за установку дополнительных средств противовоздушной обороны (ПВО) на польско-украинской границе и всем восточном фланге НАТО в целом, заявил президент страны Гитанас Науседа. Об этом сообщает РИА Новости. Поднять этот вопрос Вильнюс решил после падения ракет в Польше вечером во вторник, 15 ноября.

По словам Науседы, польский президент Анджей Дуда рассказал ему, что Варшава намеревается активировать статью четвертую договора Альянса. «Вне всякого сомнения, Литва поддержит эту позицию и Литва активно будет участвовать в дискуссии, говоря о дислокации систем ПВО на границе Польши с Украиной, однако мы смотрим дальше, мы смотрим на весь восточный фланг НАТО», — резюмировал глава Литвы.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал воздержаться от поспешных выводов в ситуации с ракетой, упавшей на территории Польши.