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12:19, 16 ноября 2022Бывший СССР

Литва захотела установить ПВО на восточном фланге НАТО

Президент Литвы Насуеда: Вильнюс выступает за установку ПВО на польско-украинской границе

Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.com

Литва выступает за установку дополнительных средств противовоздушной обороны (ПВО) на польско-украинской границе и всем восточном фланге НАТО в целом, заявил президент страны Гитанас Науседа. Об этом сообщает РИА Новости. Поднять этот вопрос Вильнюс решил после падения ракет в Польше вечером во вторник, 15 ноября.

По словам Науседы, польский президент Анджей Дуда рассказал ему, что Варшава намеревается активировать статью четвертую договора Альянса. «Вне всякого сомнения, Литва поддержит эту позицию и Литва активно будет участвовать в дискуссии, говоря о дислокации систем ПВО на границе Польши с Украиной, однако мы смотрим дальше, мы смотрим на весь восточный фланг НАТО», — резюмировал глава Литвы.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал воздержаться от поспешных выводов в ситуации с ракетой, упавшей на территории Польши.

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