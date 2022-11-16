Шольц призвал воздержаться от поспешных выводов в ситуации с ракетой в Польше

Шольц призвал воздержаться от поспешных выводов об инциденте с ракетой в Польше

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал воздержаться от поспешных выводов по ситуации с ракетой, упавшей на территории Польши. Его слова приводит ТАСС.

«В таком серьезном деле не должно быть поспешных выводов о ходе событий до их тщательного расследования», — высказался глава немецкого правительства. Он призвал стороны тщательно расследовать происшествие.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что Шольц и президент США Джо Байден выразили мнение о причастности России к инциденту с ракетами. Так, канцлер ФРГ подчеркнул необходимость расследования, а американский лидер опроверг принадлежность ракеты РФ.