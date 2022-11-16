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08:23, 16 ноября 2022Мир

Глава ЦРУ встретился с Зеленским

The WP: глава ЦРУ Бернс встретился в Киеве с Зеленским и подтвердил поддержку США Украине

Фото: Saul Loeb / Reuters

Глава ЦРУ Уильям Бернс встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, передает The Washington Post (The WP).

В ходе визита Бернс подтвердил приверженность США оказывать поддержку Киеву. Кроме того, он встретился с сотрудниками украинского разведсообщества и обсудил недавнюю встречу с директором Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным.

«Глава был в безопасности в американском посольстве во время ракетных ударов», — сказано в материале.

Ранее стала известна цель встречи Бернса и Нарышкина. Уточняется, что представители ведомств встретились для поддержания каналов связи по тем вопросам, которые касаются безопасности обеих стран.

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Виктория Кондратьева
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