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10:15, 16 ноября 2022Среда обитания

Москвичи стали меньше интересоваться ипотекой

Росреестр: число ипотечных сделок в Москве в октябре снизилось на 5,2 процента

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В октябре 2022 года в Москве заключили на 5,2 процента меньше ипотечных сделок, чем в сентябре. О том, что жители столицы стали меньше интересоваться кредитами на жилье, сообщает РБК со ссылкой на данные Росреестра.

В указанный месяц в городе зарегистрировали 9,26 тысячи сделок, в том время как в сентябре показатель достиг 9,77 тысячи. Относительно октября 2021 года число сделок снизилось на 13 процентов — тогда было подписано 10,6 тысячи договоров по ипотеке.

Эксперты зафиксировали снижение количества сделок впервые за пять месяцев. С мая 2022 года спрос на ипотеку в Москве увеличивался. По данным аналитиков, в октябре часть сделок сместилась с первичного рынка недвижимости на вторичный.

Ранее столичное управление Росреестра зафиксировало, что в августе число сделок на первичном рынке жилой и нежилой недвижимости в столице сократилось на 20,7 процента по сравнению с июлем. За последний месяц лета было заключено 6,8 тысячи ДДУ.

Нина Ташевская
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