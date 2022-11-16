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04:22, 16 ноября 2022Путешествия

Движение по Крымскому мосту приостановлено

Минтранс Крыма: движение по Крымскому мосту приостановлено из-за технологических работ
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Пресс-служба Росавтодор / РИА Новости

Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено в среду, 16 ноября, в связи с проведением технологических работ. Об этом предупредило Министерство транспорта Крыма.

«16 ноября с 04:00 до 16:00 движение автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ будет остановлено», — сообщила пресс-служба ведомства

В Минтрансе призвали на это временя воздержаться от поездок из Крыма в Краснодарский край и обратно. Грузовым автомобилям для проезда между субъектами рекомендовали выбирать маршруты через новые территории Российской Федерации.

Ранее в ноябре вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал об этапах работ по восстановлению Крымского моста. По его словам, в декабре планируется завершить работы по восстановлению разрушенной части и перейти на левую часть, по которой в настоящее время продолжается движение.

Взрыв на мосту через Керченский пролив произошел утром 8 октября. В результате подрыва фуры были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. Погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести.

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Марина Совина
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