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21:29, 16 ноября 2022Мир

В Пентагоне рассказали об использовании NASAMS на Украине

Шеф Пентагона Остин заявил об использовании Украиной поставленных NASAMS на поле боя
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Шеф Пентагона Ллойд Остин рассказал, что установки противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS, отправленные США Украине, уже применяют на поле боя. Его слова приводит РИА Новости.

Остин подчеркнул, что использование поставленных NASAMS приносит эффективный результат.

«Я рад доложить о том, что системы противовоздушной обороны NASAMS, которые мы отправили Украине, уже применяются. И их эффективность на данный момент очень впечатляет», — заявил он на пресс-конференции по итогам очередного заседания контактной группы по помощи Украине.

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8 ноября представитель Пентагона Патрик Райден подтвердил, что Вашингтон передал Киеву ПВО NASAMS. Тогда он сообщил, что Украина получила два зенитных ракетных комплекса. По словам Райдена, украинские военные уже прошли обучение по использованию этих систем в Европе.

Всего США отправили на Украину восемь NASAMS. Помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам допустил, что их могут доставить в ближайшее время. Однако он уточнил, что системы ПВО уже в пути, но у него нет точных данных об их местонахождении.

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Марина Совина
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