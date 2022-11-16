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20:16, 16 ноября 2022Мир

Премьер Венгрии назвал ключевую страну для безопасности Европы

Премьер Венгрии Орбан заявил, что Сербия является ключевой страной для безопасности Европы

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Противостояние европейских стран нелегальной миграции напрямую зависит от Сербии и защиты ее границ. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает ТАСС.

По словам политика, защищая свои границы, республика также защищает «Венгрию, Австрию и весь Евросоюз». Орбан назвал Сербию ключевой страной для безопасности Европы и поблагодарил за борьбу с нелегальной миграцией.

«Я давно веду, так сказать, войну с нелегальной миграцией и слышал всякое о том, как это надо делать хорошо. Могу сказать, что верю только в один метод, основанный на опыте прошлых лет. Миграцией нельзя управлять, поэтому мы не должны способствовать менеджменту миграции, мы должны предотвратить ее, миграция должна быть остановлена», — заявил Орбан, указав, что мигранты будут вновь и вновь пытаться незаконно пересечь границу, если будут убеждены, что могут это сделать.

В мае Орбан предрек голод и массовую миграцию из-за необдуманных санкций в отношении России. Он сравнил антироссийские ограничения с атомной бомбой, способной спровоцировать появление массы мигрантов на европейской границе.

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Анжелика Бережная
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