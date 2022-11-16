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13:50, 16 ноября 2022Среда обитания

В России нашли способ защитить водоемы от мусора

Госсовет Татарстана предложил законодательно перекрыть путь жидким отходам в водоемы
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Barb Canale / Unsplash

В России захотели законодательно перекрыть путь жидким коммунальным отходам (ЖКО) в реки и озера, а также запустить реформу нецентрализованной системы водоотведения. Такой способ защитить водоемы от опасного мусора предложил госсовет Татарстана, пишут «Известия».

Власти региона собираются направить в Госдуму законопроект о внесении изменений в федеральный закон об отходах производства и потребления, а также обратиться к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложениями по совершенствованию правового регулирования обращения.

«В последнее время от граждан идут многочисленные жалобы — сбросы в реки, Волга зеленеет... А ведь все эти вопросы касаются не только Татарстана, но и других регионов России. Много нерешенных вопросов по жидким бытовым отходам, очистке выгребных ям. Куда все это уходит? Нужны федеральные решения», — пояснил председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин. Он добавил, что в стране до сих пор не отлажена системная работа по сбору и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) и до конца не отрегулирована законом дальнейшая переработка мусора.

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Мухаметшин уточнил, что проблема с жидкими отходами в особенности касается жилых домов, не присоединенных к централизованной системе водоотведения и использующих для их утилизации выгребные ямы и септики. Кроме того, отсутствуют однозначная трактовка понятия «жидкие бытовые (коммунальные) отходы», а также методики по определению норм образования и накопления подобного мусора. Все это оказывает негативное воздействие на окружающую среду и угрожает здоровью населения, отметили в Госсовете Татарстана.

В Институте экологии Волжского бассейна РАН поддерживают инициативу: изменения в законодательстве назрели и жизненно необходимы, считают эксперты. В этом плане проблема сброса ЖКО в водоемы актуальна, отмечают в Институте, — речь идет в том числе о водоснабжении и о пляжном отдыхе.

По мнению специалистов, законодательные новшества должны учитывать наличие точечных источников загрязнения — в местах выпуска сточных вод, загрязняющих стоков с сельскохозяйственных и предназначенных для строительства территорий, в районе площадей, занятых отвалами и отходами промышленного производства, в том числе в результате размыва побережья (эрозии берегов), а также перенос загрязняющих веществ по воздуху.

«В целом, например, той же реке Волге необходим паспорт водного объекта в статусе "Закона о Волге", регламентирующего и нормирующего как допустимую нагрузку, так и ее плановое снижение», — заявил исполняющий обязанности директора ИЭВБ Александр Файзулин. Эксперт добавил о необходимости принять закон об экологической маркировке отдельных товаров, в том числе моющих средств, вносящих вклад в поступление биогенных элементов — фосфора.

Для ряда регионов, имеющих высокое рекреационное и ресурсное значение, таких как Байкал и Волжский бассейн, специалист предложил ввести экологические акцизы на товары, влияющие на качество воды и приводящие к появлению неразлагаемых бытовых отходов.

Как считает член Центрального совета Всероссийского общества охраны природы, партнер Ассоциации менеджеров Тимур Усманов, в стране следует ужесточить ответственность за сброс неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод в водоемы. Кроме того, важно лучше следить за соблюдением норм при осуществлении сброса сточных вод в водный объект.

Нина Ташевская
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