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15:56, 16 ноября 2022Бывший СССР

Пашинян анонсировал изменение армии Армении

Премьер Армении Пашинян заявил о переходе страны на профессиональную армию в 2023 году

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

В 2023 году Армения планирует выделить на оборонные расходы 505 миллиардов долларов, что будет включать существенное повышение зарплаты военнослужащих, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, это означает переход к профессиональной армии.

«Хочу с радостью констатировать, что согласно бюджету 2023 года мы внедряем процесс аттестации военных, что означает двукратное, а также трехкратное повышение зарплаты военных. Это означает, что мы переходим к профессиональной армии», — рассказал Пашинян.

Ранее армянский лидер предложил демилитаризировать зону вокруг территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) и границу с Азербайджаном.

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