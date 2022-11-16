57-летняя модель показала лицо без макияжа и фильтров

57-летняя модель Паулина Поризкова показала внешность без макияжа и фильтров

Американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова показала внешность без макияжа и ретуши. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

57-летняя манекенщица поделилась селфи, на котором она запечатлена в черной майке. При этом на фото видно, что на ее лице отсутствует косметика, а волосы небрежно собраны в хвост. «А вот и я, "обнаженная" и нефильтрованная», — подписала она публикацию, которая набрала более 50 тысяч лайков.

Поклонники восхитились внешним видом Поризковой, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Ты прекрасная снаружи и внутри, а также с макияжем и без него. Ты такой пример для всех женщин. Ты не беспокоишься по поводу критики и негативных комментариев», «Ты потрясающая! Даришь настоящее вдохновение», «Ты прекрасна во всех смыслах», «Как всегда, прекрасна в мыслях и без фильтров», «Ты такая красивая и такой пример для многих», — высказывались они.

В сентябре Поризкова снялась в откровенном образе для рекламы бренда одежды rag & bone. Звезда опубликовала в соцсетях фото, на котором она позирует, облокотившись на камин, в клетчатом пальто нараспашку, из-под которого виднеется кружевное белье. Образ знаменитости дополнен джинсами прямого кроя и лакированными сапогами с острым носом.