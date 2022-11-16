Польша потребовала созвать Совет НАТО после инцидента с ракетами

Польша потребовала созвать Совет НАТО в соответсвии с договором после падения ракет

Польша потребовала созвать Совет НАТО в соответствии с четвертым пунктом договора о членстве в альянсе, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщает РИА Новости.

«Этот пункт основного договора альянса гласит, что, если какое-либо государство-член чувствует угрозу своей территориальной целостности и суверенитету, оно может инициировать консультации с другими государствами-членами в рамках НАТО», — заявил Сийярто со ссылкой на польского коллегу Збигнева Рау.

Ранее Вооруженные силы Польши повысили боевую готовность некоторых воинских частей на фоне инцидента с упавшими на территории страны ракетами 15 ноября.