Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:39, 16 ноября 2022Мир

Польша потребовала созвать Совет НАТО после инцидента с ракетами

Польша потребовала созвать Совет НАТО в соответсвии с договором после падения ракет

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша потребовала созвать Совет НАТО в соответствии с четвертым пунктом договора о членстве в альянсе, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщает РИА Новости.

«Этот пункт основного договора альянса гласит, что, если какое-либо государство-член чувствует угрозу своей территориальной целостности и суверенитету, оно может инициировать консультации с другими государствами-членами в рамках НАТО», — заявил Сийярто со ссылкой на польского коллегу Збигнева Рау.

Материалы по теме:
Антирусское настроение. Русофобия давно популярна в Польше. Как отношение к русским изменилось из-за событий на Украине?
Антирусское настроение.Русофобия давно популярна в Польше. Как отношение к русским изменилось из-за событий на Украине?
12 мая 2022
Сами не свои. НАТО должен был спасти Запад от СССР. Как альянс лишил Европу независимости и шанса договориться с Россией?
Сами не свои.НАТО должен был спасти Запад от СССР. Как альянс лишил Европу независимости и шанса договориться с Россией?
31 октября 2022

Ранее Вооруженные силы Польши повысили боевую готовность некоторых воинских частей на фоне инцидента с упавшими на территории страны ракетами 15 ноября.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Байден назвал взрыв в Польше результатом работы ПВО Украины
В офисе Зеленского призвали Европу закрыть небо над Украиной
В Подмосковье водитель иномарки врезался в припаркованную фуру и погиб
В России предложили установить правила индексации зарплат
Путин отказался поздравлять Байдена с 80-летием
Покинувшая Россию Монеточка анонсировала тур по Европе
Кремль прокомментировал ракетные удары по украинским объектам
В Кремле исключили вину России в падении ракеты на территорию Польши
Смену спортивного гражданства российским биатлонистом опровергли
Врач назвала зимнюю альтернативу свежим ягодам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.