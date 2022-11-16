Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:39, 16 ноября 2022Силовые структуры

Ревнивого россиянина осудят за убийство гражданской жены в подъезде

Под Тулой мужчину осудят за убийство пытавшейся спастись от него в подъезде сожительницы

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области

В Тульской области местный житель предстанет перед судом за убийство пытавшейся спастись от него в подъезде гражданской жены. Об этом в среду, 16 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в августе этого года ранее судимый россиянин, испытывая ревность к сожительнице, схватил ее за волосы и ударил головой о металлическую ванну, после чего стал наносить удары по другим частям тела. Затем мужчина взял кухонный нож и попытался зарезать жертву. Несмотря на ранения, она смогла вырваться и выбежала на лестничную площадку, однако сожитель настиг ее и добил ударом ножа в грудь.

Вскоре после этого фигуранта задержали. После предъявления доказательств он признал вину в содеянном.

8 ноября сообщалось, что в Новокузнецке ревнивый россиянин застрелил соперника и угнал автомобиль с его телом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
США обвинили Россию в ракетном инциденте в Польше
Латвия призвала прикрыть запад Украины системами ПВО НАТО
Пентагон оценил способность ВСУ «выбить» российские войска с Украины
США назвали возможные сроки разрешения конфликта на Украине
Пентагон сообщил об отсутствии электричества у четверти населения Украины
МИД отреагировал на обвинения России в ракетном инциденте в Польше
Зеленский заявил об отсутствии контактов между Киевом и Минском
Пентагон рассказал о попытке связаться с Россией после инцидента в Польше
Шольц отказался верить в победу Трампа на выборах в 2024 году
Стало известно о продвижении российских военных на авдеевском направлении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.