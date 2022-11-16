Ревнивого россиянина осудят за убийство гражданской жены в подъезде

Под Тулой мужчину осудят за убийство пытавшейся спастись от него в подъезде сожительницы

В Тульской области местный житель предстанет перед судом за убийство пытавшейся спастись от него в подъезде гражданской жены. Об этом в среду, 16 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в августе этого года ранее судимый россиянин, испытывая ревность к сожительнице, схватил ее за волосы и ударил головой о металлическую ванну, после чего стал наносить удары по другим частям тела. Затем мужчина взял кухонный нож и попытался зарезать жертву. Несмотря на ранения, она смогла вырваться и выбежала на лестничную площадку, однако сожитель настиг ее и добил ударом ножа в грудь.

Вскоре после этого фигуранта задержали. После предъявления доказательств он признал вину в содеянном.

8 ноября сообщалось, что в Новокузнецке ревнивый россиянин застрелил соперника и угнал автомобиль с его телом.