В Польше сообщили о разговоре Дуды с Зеленским

Президент Польши проводит разговор с Зеленским после инцидента с ракетами

Президент Польши Анджей Дуда проводит разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским на фоне инцидента с падением ракет на востоке страны. Об этом сообщил представитель канцелярии лидера Польши Якуб Кумох, передает ТАСС.

«Идет разговор президентов Польши и Украины», — написал он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал установить все факты по инциденту с падением якобы российских ракет в Польше. Он сообщил, что союзники по НАТО в настоящее время консультируются по инциденту в Польше на границе с Украиной.

Вечером 15 ноября польская радиостанция ZET сообщила о взрыве в районе деревни Пшеводув близ границы с Украины из-за, предположительно, падения ракет в зерносушилку. В результате два человека погибли.