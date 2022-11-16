Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:08, 16 ноября 2022Мир

В Польше сообщили о разговоре Дуды с Зеленским

Президент Польши проводит разговор с Зеленским после инцидента с ракетами

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда проводит разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским на фоне инцидента с падением ракет на востоке страны. Об этом сообщил представитель канцелярии лидера Польши Якуб Кумох, передает ТАСС.

«Идет разговор президентов Польши и Украины», — написал он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал установить все факты по инциденту с падением якобы российских ракет в Польше. Он сообщил, что союзники по НАТО в настоящее время консультируются по инциденту в Польше на границе с Украиной.

Вечером 15 ноября польская радиостанция ZET сообщила о взрыве в районе деревни Пшеводув близ границы с Украины из-за, предположительно, падения ракет в зерносушилку. В результате два человека погибли.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Белый дом высказался об инциденте с падением ракет в Польше
ВСУ обстреляли Волноваху из HIMARS
Китай на саммите G20 отказался описывать конфликт на Украине словом «война»
Шакира и ее бывший муж решили избавиться от дома в Испании
В Польше сообщили о разговоре Дуды с Зеленским
52-летняя Наоми Кэмпбелл удивила фанатов стройной фигурой на фото в бикини
Глава Евросовета организует встречу лидеров стран ЕС из-за инцидента в Польше
Совет НАТО проведет заседание по инциденту в Польше
На Украине заявили о мощнейшем ракетном ударе с начала СВО
В России допустили причастность Украины к взрыву на востоке Польши
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.