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13:32, 16 ноября 2022Россия

В сети вспомнили об исчезновении жены основателя ДНР в 2018 году

Замглавы Херсонской области Губарева исчезла в 2018 году из-за деловой встречи

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Журналисты вспомнили, что жена бывшего «народного губернатора» Донбасса Павла Губарев, стоявшего у истоков основания Донецкой народной республики (ДНР) в 2014 году, Екатерина Губарева, исчезла в 2018 году. Об этом пишет mk.ru.

29 сентября 2018 года ее муж сообщал, что супругу похитили. Позже она рассказала, что в это время находилась на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным. Губарева объяснила, что после выхода из дома ее «попросили подъехать на беседу».

16 ноября 2022 года Павел Губарев в своем Telegram сообщил, что Екатерина Губарева, занимающая должность замглавы администрации Херсонской области, пропала днем во вторник, 15 ноября. Последний раз ее видели около здания правительства в Геническе.

Попытки дозвониться временно исполняющему обязанности главы региона Владимиру Сальдо, чтобы узнать ее местонахождение, пока безрезультатны, добавил он.

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Сергей Истомин
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В сети вспомнили об исчезновении жены основателя ДНР в 2018 году
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