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16:49, 16 ноября 2022Россия

Министр просвещения заявил о выстраивании рубежей обороны в российских учебниках

Министр просвещения Кравцов заявил, что учебники России изучат на наличие псевдоценностей

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Учебники России изучат на наличие псевдоценностей, чтобы защитить от них российских учеников. Об этом на выступлении в рамках правительственного часа в Госдуме заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Видео фрагмента его речи публикует портал «ДумаТВ» в своем Telegram-канале.

По словам Кравцова, специалисты при проведении экспертизы особенно внимательно отнесутся к «смысловым вопросам».

«Здесь абсолютно неприемлемы разрушительные, дикие для нашего многонационального общества вещи, такие как расизм, отрицание значимости семьи и другие. Мы обязаны защищать наших школьников от псевдоценностей, выстраивать свои надежные рубежи обороны», — объявил глава Минпросвещения.

Он отметил, что против России ведется активная информационная война, и добавил, что лишь те организации, которые будут включены в специальный список, смогут работать со школами.

Ранее Минпросвещения призвало проверять содержание школьных учебников на наличие ЛГБТ-пропаганды во время проведения экспертизы.

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Валерий Розенберг
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