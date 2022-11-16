Пенсионер покончил с собой в российской больнице

В Челябинской области пенсионер покончил с собой в больнице

Пенсионер покончил с собой в туберкулезной больнице города Троицк Челябинской области. Об этом сообщает издание Ura.ru со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел в больнице №13, расположенной на территории бывшего санатория «Степные зори». По данным источника, тело 74-летнего россиянина нашли в туалете 14 ноября — его обнаружила медсестра, которая вызвала полицию.

По факту смерти мужчины проводится проверка.

Ранее сообщалось, что 50-летний мужчина убил свою мать и покончил жизнь самоубийством. Мужчине назначили посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.