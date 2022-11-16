В Польше рассказали про причины взрыва упавшей украинской ракеты

Президент Польши Дуда заявил, что у упавшей ракеты взорвалось топливо, а не боеголовка

Взрыв украинской ракеты, которая упала 15 ноября в населенном пункте Пшеводув, произошел из-за топлива, боеголовка ракеты так и не взорвалась. Про причины взрыва рассказал президент Польши Анджей Дуда, сообщает «Интерфакс».

«Взрыва боевой части ракеты в Пшеводуве не произошло. Вероятнее всего, в ракете сдетонировало топливо», — рассказал президент о первичных выводах польских и американских специалистов, которые работают на месте инцидента. Он также выразил уверенность, что подобный случай носит единичный характер и более не повторится.

Ранее Дуда заявил, что ракета, упавшая на территории Польши, принадлежала ПВО Украины. «Ничто не указывает на то, что это было преднамеренное нападение на Польшу», — отметил Дуда. Он также признал, что у Варшавы нет никаких доказательств того, что это была ракета, выпущенная российской стороной. При этом, по словам президента, есть много признаков того, что это была ракета украинской ПВО.