Шольц выразил надежду на проигрыш Трампа на президентских выборах в США

Шольц заявил, что надеется на проигрыш Трампа на президентских выборах в США в 2024 году

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду на проигрыш бывшего президента США Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году. Об этом сообщает Reuters.

«Я не особо впечатлен [решением Трампа о выдвижении] (...) можно надеяться, что так же, как и на последних выборах, решение [избирателей] будет принято против популизма», — заявил политик.

По его мнению, нынешний американский лидер Джо Байден находится в хорошей форме. «И я хочу сказать прямо, что он очень умный, очень опытный политик, который занимается вопросами мирового развития, и что, конечно, также важно для нас в Германии и Европе, он — настоящий трансатлантист, который ведет надежное сотрудничество между Европой и США», — заключил Шольц.

Ранее Шольц и Байден выразили мнение о причастности России к инциденту с ракетами, упавшими на территории Польши. Их слова передал глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Шольц на нашей утренней встрече заявил, что нужно детально расследовать это происшествие. Также важно, что Байден опроверг принадлежность ракеты России», — заявил турецкий политик.