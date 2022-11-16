Россиянам предложили отдохнуть 11 дней на Шри-Ланке по цене авиабилета на курорт

АТОР: пакетный тур на Шри-Ланку на Новый год на двоих начинается от 193 тысяч рублей

Российским туристам предложили пакетный тур на Шри-Ланку на новогодние праздники от 193 тысяч рублей — это вдвое меньше, чем стоимость авиабилета на курорт в одну сторону. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Выгодные по цене туры предлагает туроператор ПАКС — перелеты из Москвы в Коломбо со стыковкой в Шардже выполняет Air Arabia. Так, стоимость пакетного тура на 11 дней с отправлением 28 декабря и размещением в двухзвездочном отеле начинается от 193 тысяч рублей на двоих. Отдых в трехзвездочных гостиницах выйдет чуть дороже — от 200 тысяч, в четырехзвездочных — от 210 тысяч, в пятизвездочных — от 225 тысяч рублей.

«Для сравнения: перелет на прямом рейсе "Аэрофлота" на маршруте Москва — Коломбо — Москва с вылетом 29 декабря и возвращением 6 января сейчас стоит от 203 тысяч рублей на одного пассажира. То есть покупка только одних билетов на двоих взрослых обойдется от 406 тысяч рублей», — заметили в АТОР.

Уточняется, что в новогодний пакетный тур входит перелет, трансфер, проживание, питание и медицинская страховка.

Ранее в ноябре вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, что Новый год за границей собираются встречать только 15 процентов российских туристов. Путешественники выбирают отдых в Египте и Турции, а также в Таиланде или других странах Юго-Восточной Азии.