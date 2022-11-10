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11:28, 10 ноября 2022Путешествия

Названы популярные у россиян заграничные направления на Новый год

Вице-президент РСТ Барзыкин: около 15% российских туристов поедут за границу на Новый год

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин сообщил, что только 15 процентов от всего объема российских туристов отправятся за границу встречать Новый год. В основном люди поедут в Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Турцию, добавил он. Об этом эксперт сообщил в ходе беседы с «Лентой.ру».

«Заграничных историй меньше в этом году меньше. Они составляют порядка 15 процентов от общего объема. Внутренний туризм — это 80 и более процентов», — поделился Барзыкин.

В основном в зимний период россияне предпочитают отдыхать в Египте и Турции, отметил вице-президент РСТ. «ОАЭ — из того, что подороже, но все-таки недалеко. Из постоянного — это Египет и Турция. Они активно сейчас предлагает зимний отдых, и надо сказать, это направление востребовано для Нового года», — указал специалист.

Также россияне, решившие встретить Новый год за рубежом, предпочитают восточные направления. «Если подальше брать, то это Таиланд, юго-восточная Азия, либо Куба. Тоже востребованные направления, но они дальше и дороже, поэтому их меньше. Но тем не менее они есть и пользуются определенным спросом», — заключил Барзыкин.

Россияне начали активнее покупать путевки на зимний период, в том числе на Новый год, в Таиланд, на Шри-Ланку, в Индию и Вьетнам. Отмечается, что спрос стал расти благодаря расширению авиаперелетов в ноябре.

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Виктория Немис
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