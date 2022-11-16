Два российских музыканта оказались в СИЗО в Брюсселе

Лидер «Интуриста» Евгений Горбунов и музыкант Сергей Храмцевич попали в СИЗО в Брюсселе

Два российских музыканта Евгений Горбунов и Сергей Храмцевич попали в СИЗО в Брюсселе. Об этом сообщает Telegram-канал «Признаки жизни».

Лидера группы «Интурист» и саксофониста задержали на паспортном контроле. Их шенгенские визы аннулировали, объяснив это подозрительным видом исполнителей и хаотическими перемещениями по Еврозоне. При этом отмечается, что Горбунов и Храмцевич планировали выступить на музыкальном фестивале, а затем покинуть территорию ЕС.

«Связи с ними нет с прошлого вечера, судя по всему, у них отобрали всю технику. На оптимистический лад настраивает только то, что у них есть билеты на следующие рейсы. С консульским отделом посольства России связались, но ответа от них пока не было», — говорится в публикации.

Евгений Горбунов — участник группы «ГШ» и электронного дуэта Intechain, основатель проектов Matsutake и «Интурист», глава лейбла Incompetence Records. Сергей Храмцевич известен по участию в группах Baritone Domination, «Интурист», «ГШ», The OMY, «Собаки Тобака». Также он является основателем проекта The RIG.