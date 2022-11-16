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15:02, 16 ноября 2022Россия

Стало известно о состоянии пострадавших в результате обстрела Шебекино

Один из пострадавших при обстреле Шебекино со стороны Украины оказался в реанимации

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Один из пострадавших в результате обстрела города Шебекино в Белгородской области находится в реанимации. О его состоянии рассказал губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, раненый мужчина пришел в сознание, его состояние на данный момент оценивается врачами как стабильное. Вторая пострадавшая — женщина.

«Состояние Ольги Александровны врачи оценивают как средней степени тяжести. Не менее недели потребуется провести в больнице. Все зависит от того, как будут заживать раны, а дальше — около трех месяцев на восстановление и реабилитацию», — написал он.

Вечером 15 ноября стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате два человека погибли, еще трое — пострадали. Позднее скончалась в больнице одна из пострадавших — 80-летняя местная жительница. Таким образом, число погибших увеличилось до трех.

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Евгения Куликова
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