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11:06, 16 ноября 2022Россия

Беспилотник подорвал нефтебазу в селе Стальной Конь Орловской области

Беспилотник подорвал нефтебазу в селе Стальной Конь Орловской области, пострадавших нет
СюжетПожары в России

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / Globallookpress.com

В Орловской области произошел подрыв нефтебазы, расположенной в районе села Стальной Конь. Об этом в среду, 16 ноября, в своем Telegram-канале написал глава региона Андрей Клычков.

Сегодня около 4 утра, предположительно, беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в селе Стальной Конь

Андрей Клычковгубернатор Орловской области

В результате инцидента никто не пострадал, добавил Клычков. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Село Стальной Конь находится рядом с северной окраиной административного центра региона — города Орла. По прямой от него до ближайшей точки российско-украинской границы — более 150 километров.

В сети появились фото атакованной нефтебазы

Telegram-канал RT опубликовал фотографии пострадавшей нефтебазы. На них видно, что один из резервуаров для топлива поврежден. На нем имеют следы пожара, однако полностью емкость не выгорела, поскольку, предположительно, была незаполненной.

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При этом, судя по фото, в резервуаре образовалась дыра шириной приблизительно в 3,5 метра.

Как отмечает RT, в настоящее время пожар ликвидирован.

Накануне Патрушев призвал усилить прикрытие критически важных объектов ЦФО системами ПВО

В Центральной России необходимо усилить прикрытие критически важных объектов средствами противовоздушной обороны (ПВО) и контрбатарейной борьбы, говорил во вторник, 15 ноября, секретарь Совбеза Николай Патрушев.

«Следует принять меры по наращиванию сил и средств противовоздушной обороны и контрбатарейной борьбы в целях прикрытия районов расположения критически важных и потенциально опасных объектов», — сказал он на совещании по вопросам обеспечения безопасности.

Днем ранее нефтеналивной терминал попытались подорвать в Брянской области

О том, что расположенный в Брянской области нефтеналивной терминал «Жеча» попытались подорвать с помощью беспилотника, сообщалось накануне.

Отмечалось, что атака также проводилась с помощью беспилотного летательного аппарата, с которого на объект сбросили неустановленный боеприпас. После атаки сотрудники «Русснефть Брянск» начали осматривать территорию и обнаружили возгорание в одном из резервуаров, где находилось около трех тонн нефти. Пожар удалось локализовать.

Нефтеналивной терминал «Жеча» находится на расстоянии около 50 километров от границы.

Игорь Дмитров
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