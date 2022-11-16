Беспилотник подорвал нефтебазу в селе Стальной Конь Орловской области, пострадавших нет

В Орловской области произошел подрыв нефтебазы, расположенной в районе села Стальной Конь. Об этом в среду, 16 ноября, в своем Telegram-канале написал глава региона Андрей Клычков.

Сегодня около 4 утра, предположительно, беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в селе Стальной Конь Андрей Клычков губернатор Орловской области

В результате инцидента никто не пострадал, добавил Клычков. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Село Стальной Конь находится рядом с северной окраиной административного центра региона — города Орла. По прямой от него до ближайшей точки российско-украинской границы — более 150 километров.

В сети появились фото атакованной нефтебазы

Telegram-канал RT опубликовал фотографии пострадавшей нефтебазы. На них видно, что один из резервуаров для топлива поврежден. На нем имеют следы пожара, однако полностью емкость не выгорела, поскольку, предположительно, была незаполненной.

При этом, судя по фото, в резервуаре образовалась дыра шириной приблизительно в 3,5 метра.

Как отмечает RT, в настоящее время пожар ликвидирован.

Накануне Патрушев призвал усилить прикрытие критически важных объектов ЦФО системами ПВО

В Центральной России необходимо усилить прикрытие критически важных объектов средствами противовоздушной обороны (ПВО) и контрбатарейной борьбы, говорил во вторник, 15 ноября, секретарь Совбеза Николай Патрушев.

«Следует принять меры по наращиванию сил и средств противовоздушной обороны и контрбатарейной борьбы в целях прикрытия районов расположения критически важных и потенциально опасных объектов», — сказал он на совещании по вопросам обеспечения безопасности.

Днем ранее нефтеналивной терминал попытались подорвать в Брянской области

О том, что расположенный в Брянской области нефтеналивной терминал «Жеча» попытались подорвать с помощью беспилотника, сообщалось накануне.

Отмечалось, что атака также проводилась с помощью беспилотного летательного аппарата, с которого на объект сбросили неустановленный боеприпас. После атаки сотрудники «Русснефть Брянск» начали осматривать территорию и обнаружили возгорание в одном из резервуаров, где находилось около трех тонн нефти. Пожар удалось локализовать.

Нефтеналивной терминал «Жеча» находится на расстоянии около 50 километров от границы.