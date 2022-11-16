Глава Евросовета организует встречу лидеров стран ЕС из-за инцидента в Польше

Глава Евросовета Мишель организует встречу лидеров стран ЕС из-за инцидента в Польше

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что организует встречу лидеров стран Евросоюза (ЕС) на саммите G20 из-за инцидента в Польше. Об этом он заявил в своем Twitter.

«Я предложу провести координационную встречу в среду с лидерами ЕС, которые принимают участие на саммите G20 здесь, на Бали», — написал Мишель.

Ранее власти США выразили готовность «встать рядом» с союзниками по Североатлантическому альянсу в вопросе Польши, но пока не готовы обсуждать гипотетические сценарии.

О падении ракет на территории Польши стало известно 15 ноября. Они упали в городе Пшеводув, недалеко от города Люблин, и задели зерносушилки, погибли два человека. Минобороны России заявило, что «никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось».