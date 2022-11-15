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00:25, 16 ноября 2022Мир

В Госдепе выразили готовность «встать рядом» с НАТО в вопросе Польши

Представитель Госдепа Пател заявил, что США готовы встать рядом с союзниками по НАТО

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Власти США выражают готовность «встать рядом» с союзниками по Североатлантическому альянсу, но пока не готовы обсуждать гипотетические сценарии. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател на регулярном брифинге.

«Разумеется, мы готовы встать рядом с нашими союзниками и партнерами по НАТО. Но я бы хотел еще раз подчеркнуть, что мы не хотим обсуждать гипотетические сценарии», — заявил представитель Госдепа США, комментируя вопрос про инцидент в Польше.

Ранее стало известно, что власти Франции проверяют инцидент с падением ракет на территории Польши с партнерами по НАТО.

Минобороны России также отреагировало на падение ракет в Польше. «Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось», — отметили в ведомстве.

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Юлия Мискевич
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